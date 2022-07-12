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У Маріуполі росіяни почали ексгумацію першого масового поховання. ВІДЕО

12/07/2022 19:00
У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі самопроголошена “влада” розпочала ексгумацію першого масового поховання місцевих мешканців у районі кладовища Некрополь.

Про це у вівторок, 12 липня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь. Сьогодні окупаційна влада розпочала ексгумацію першого масового поховання в районі кладовища Некрополь. Там, де було поховано людей з ідентифікацією нашою владою та нашими медиками”, – написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ексгумацію проводить слідчий комітет, і, якщо присутні близькі та рідні, то їм обіцяють окрему могилу на Старо-Кримському кладовищі. Однак, це можливо лише після “знущання в моргу на “Метро” та в черзі за труною”.

Але, зазначив радник мера, тих, в кого близьких немає або вони не присутні – “прямий шлях в братську могилу, без ідентифікації, без окремої могили, без натяку на людяність”.

Андрющенко оприлюднив відео з місця події:

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