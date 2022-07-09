У Маріуполі під час розмінування меткомбінату підірвалися троє російських саперів, – радник мера

Близько шостої ранку в Маріуполі під час розмінування на Металургійному комбінаті ім. Ілліча загинули троє російських саперів. Звуки від вибуху почули жителі центру міста, житлові мікрорайони 17-й, 23-й, селище Сартана.

Про це в суботу, 9 липня, повідомив радник міського голови Маріуполя в екзилі Петро Андрющенко.

“Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого героїчного гарнізону Маріуполя. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб”, – прокоментував Андрющенко.

7 липня він інформував, що “набрано людей на розбір завалів на території ММК ім. Ілліча. Фактично людей використовують як мінерів”.

“За останній тиждень вісім цивільних у ході таких робіт всередині заводу підірвалися на мінах з різними ступенями ушкоджень”, – зазначив Андрющенко.

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