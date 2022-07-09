Home / В окупації / У Маріуполі під час розмінування меткомбінату підірвалися троє російських саперів, – радник мера

У Маріуполі під час розмінування меткомбінату підірвалися троє російських саперів, – радник мера

09/07/2022 16:34

Близько шостої ранку в Маріуполі під час розмінування на Металургійному комбінаті ім. Ілліча загинули троє російських саперів. Звуки від вибуху почули жителі центру міста, житлові мікрорайони 17-й, 23-й, селище Сартана.

Про це в суботу, 9 липня, повідомив радник міського голови Маріуполя в екзилі Петро Андрющенко.

“Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого героїчного гарнізону Маріуполя. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб”, – прокоментував Андрющенко.

7 липня він інформував, що “набрано людей на розбір завалів на території ММК ім. Ілліча. Фактично людей використовують як мінерів”.
“За останній тиждень вісім цивільних у ході таких робіт всередині заводу підірвалися на мінах з різними ступенями ушкоджень”, – зазначив Андрющенко.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 136 – 09.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Переривали оплесками”: спікер Сенату Франції виступив із трибуни Верховної Ради України

Спікер Сенату Франції Жерар Ларше, який перебуває з візитом у Києві, під час виступу у Верховній Раді запевнив у підтримці Української держави під час війни з Російською Федерацією. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse