Рада ЄС погодила €1 млрд макрофінансової допомоги для України

Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, а також чеське головування в Раді ЄС.

Відповідне рішення підтримали міністри Євросоюзу.

“1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери”, – повідомило чеське головування у Twitter.

EU is stepping up its financial support to Ukraine: 🇪🇺 ministers just approved €1 billion loan #Ecofin

This is part of new exceptional macro-financial assistance package.

Ukraine is an economy at war.

It badly needs short-term funding.

The EU is there to help #StandWithUkraine https://t.co/G0MgDo3v4R

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 12, 2022