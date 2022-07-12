Рада ЄС погодила €1 млрд макрофінансової допомоги для України

Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни.
Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, а також чеське головування в Раді ЄС.
Відповідне рішення підтримали міністри Євросоюзу.
“1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери”, – повідомило чеське головування у Twitter.
EU is stepping up its financial support to Ukraine: 🇪🇺 ministers just approved €1 billion loan #Ecofin
This is part of new exceptional macro-financial assistance package.
Ukraine is an economy at war.
It badly needs short-term funding.
The EU is there to help #StandWithUkraine https://t.co/G0MgDo3v4R
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 12, 2022
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