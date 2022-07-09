США виділять Україні ще $368 мільйонів гуманітарної допомоги

Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки додатково виділять 368 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

“Сполучені Штати надають близько $368 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги, щоб підтримати людей в Україні та біженців, які були змушені виїхати зі своєї країни в пошуках безпеки у розпалі розгорнутої Росією жорстокої війни”, – написав він у твітері в суботу, 9 липня, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ “Великої двадцятки” (G20).

Як пише “ Європейська правда ” з посиланням на AFP, Блінкен уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, коштів, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.

Коли саме буде надана ця допомога, держсекретар США не уточнив.

Раніше стало відомо, що міністерська зустріч G20, яка відбувалася на острові Балі в Індонезії, на цей раз завершилася без ухвалення спільного комюніке й спільного фото.

Міністри закордонних справ країн G7 влаштували бойкот очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову і не прийшли на вечерю з усіма міністрами країн-членів G20, традиційно організовану приймаючою стороною. Традиційне фото зустрічі також не відбулося, бо частина її учасників не захотіла фотографуватися разом із Лавровим.

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