США виділять Україні ще $368 мільйонів гуманітарної допомоги

Сполучені Штати Америки додатково виділять 368 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
“Сполучені Штати надають близько $368 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги, щоб підтримати людей в Україні та біженців, які були змушені виїхати зі своєї країни в пошуках безпеки у розпалі розгорнутої Росією жорстокої війни”, – написав він у твітері в суботу, 9 липня, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ “Великої двадцятки” (G20).
Коли саме буде надана ця допомога, держсекретар США не уточнив.
Раніше стало відомо, що міністерська зустріч G20, яка відбувалася на острові Балі в Індонезії, на цей раз завершилася без ухвалення спільного комюніке й спільного фото.
Міністри закордонних справ країн G7 влаштували бойкот очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову і не прийшли на вечерю з усіма міністрами країн-членів G20, традиційно організовану приймаючою стороною. Традиційне фото зустрічі також не відбулося, бо частина її учасників не захотіла фотографуватися разом із Лавровим.
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