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Міністри G7 влаштували бойкот Лаврову на зустрічі G20. ВІДЕО

08/07/2022 11:37

В Індонезії міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20. Також не відбулося традиційне фото зустрічі через присутність глави міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це в п’ятницю, 8 липня, повідомляє “Європейська правда”.

Під час підготовки зустрічі міністрів G20 на індонезійському острові Балі домінувала тема війни в Україні та її вплив на світову економіку. Західні дипломати наголошували, що на зустрічі не буде співпраці як раніше через присутність міністра РФ.

Японське агентство Kyodo зазначило, що традиційна групова фотосесія, яка відбувається на таких зустрічах, не відбулася. “Схоже, США та інші уникали спільного фото з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим через вторгнення в Україну”, – повідомило агентство.

На початку зустрічі міністрів, коли глава МЗС РФ Лавров потис руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки “Коли ви зупините війну” і “Чому б вам не припинити війну”, повідомило агентство Reuters.

Підкреслюючи напруженість, Ретно повідомила, що раніше колеги з G7 попередили її, що не можуть приєднатися до спільної вечері в четвер, де був присутній Лавров.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Індонезії розповів агентству, що від зустрічі в п’ятницю не очікується комюніке.

“За присутності та участі Росії я, звичайно, сумніваюся, що буде досягнутий консенсус щодо України, наприклад”, – сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту США перед самітом.

За даними видання Bild, Лавров покинув зустріч передчасно, перед виступом глави МЗС Німеччини, яка планувала оголосити, що “ми не приймаємо це порушення міжнародного права”.

Коментуючи відмову від спільного фото з ним, Лавров заявив, що “нікого не запрошував фотографуватися”.

“І взагалі нікого нікуди не запрошував, мене запросила Індонезія, як Індонезія запросила і президента Путіна на саміт, який буде в листопаді. От і все”, – сказав він.

Щодо неучасті міністрів G7 у вечері, Лавров сказав, що “це їхнє розуміння протоколу і просто їхньої ввічливості, правил етики”.

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