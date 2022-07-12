Польща готова навчати українських військових на своїй території

Маріуш Блащак біля розбитої російської бронетехніки в Києві

Віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Києва обговорював можливість навчання українських військовослужбовців на польській території.

Про це ввечері у вівторок, 12 липня, повідомило “Польське радіо”.

На спільній пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Блащак розповів: “Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території”.

За словами Блащака, загальна сума військової допомоги Україні від Польщі вже перевищує 700 мільйонів доларів. Йдеться про польські переносні зенітні комплекси Piorun, САУ Krab та приблизно 250 танків.

“Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію. Ми переконані, що ми разом у цій складній ситуації. Ми разом під час цієї трагедії, спричиненої російською агресією. Наші відносини у мирний час лише зміцняться”, – сказав Маріуш Блащак.

Він подякував Володимиру Зеленському за захист незалежності та суверенітету України. “Це також незалежність і суверенітет Польщі”, – наголосив він.

“Польське радіо” нагадує, що 11 липня, президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про надання громадянам Польщі особливого статусу в Україні. Згідно із законопроєктом, польські громадяни отримають ті самі права та гарантії, які Польща надала українцям, що тікають із країни від російського вторгнення.

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