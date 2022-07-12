Одразу після удару по Новій Каховці ЗСУ влупили ще один ворожий склад – у Чарівному

Одразу після удару по складу боєприпасів у Новій Каховці Херсонської області артилерія ЗСУ прицільно відпрацювала по ще одному ворожому складі в Чарівному.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування “Південь” у вівторок, 12 липня.

“Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі в Бериславському районі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група, чисельністю до 10 осіб, була зупинена вогнем нашого підрозділу.

“Противник був змушений ретируватися”, – наголосили в ОК.

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