Одразу після удару по Новій Каховці ЗСУ влупили ще один ворожий склад – у Чарівному

Одразу після удару по складу боєприпасів у Новій Каховці Херсонської області артилерія ЗСУ прицільно відпрацювала по ще одному ворожому складі в Чарівному.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування “Південь” у вівторок, 12 липня.
“Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, вночі в Бериславському районі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група, чисельністю до 10 осіб, була зупинена вогнем нашого підрозділу.
“Противник був змушений ретируватися”, – наголосили в ОК.
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