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Мешканця Святогірська засудили до 8 років за держзраду: “зливав” інформацію про ЗСУ

12/07/2022 14:30

Уродженець міста Святогірськ, маючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до так званої “ДНР”. Суд засудив чоловіка до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Про це повідомив офіс генпрокурора у вівторок, 12 липня.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та державній зраді (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України)”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що уродженець міста Святогірськ, маючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до так званої “республіканської гвардії ДНР” та брав активну участь у її діяльності.

Там же він налагодив співпрацю з представником ФСБ РФ, за завданням якого через два роки вступив на військову службу у ЗС України. Будучи українським військовослужбовцем завербований агент передавав інформацію військового характеру про особовий склад та морально-психологічний стан військ, місця розташування військової техніки ЗСУ, складів зброї та паливно-мастильних матеріалів, а також дані про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію.

“Засуджений свою вину визнав у повному обсязі, а також сприяв досудовому розслідуванню та надав ґрунтовні покази щодо інших учасників “ДНР”, – зазначили в прокуратурі.

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