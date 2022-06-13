Мер Святогірська Бандура перейшов на бік “ДНР”

Про це в понеділок, 13 червня, інформує УНІАН.

Так званий голова “ДНР” Денис Пушилін провів зустріч із міським головою Святогірська, що на Донеччині, Володимиром Бандурою .

Бойовик Пушилін повідомив, що з Бандурою вони були “давно на зв’язку”.

За зраду Україні міському голові Святогірська окупанти зберегли посаду, він тепер керуватиме окупаційною адміністрацією міста.

Додамо, що ДБР минулого тижня відкрило проти міського голови Святогірська кримінальне провадження за статтею “державна зрада”. Підставою стало те, що Бандура звинуватив ЗСУ в підпалі скиту Святогірської лаври.

Також він заявив, що українські військові “вбивають священнослужителів і ченців, займаються мародерством, грабунком”, а президент Володимир Зеленський і його оточення звинуватив “в небажанні капітулювати”.