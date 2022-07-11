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В Україні оновили перелік громад в окупації та районах бойових дій

11/07/2022 14:54

В Україні затвердили оновлений перелік 311 територіальних громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це в понеділок, 11 липня, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Список громад – тут.

Зазначається, що перелік не є фіксованим – він регулярно актуалізується.

До оновленого списку територіальних громад входить дев’ять областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (19), Чернігівської (5) областей.

Внутрішньо переміщені особи, які виїхали із цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

“Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міністерства оборони України на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій”, – йдеться в повідомленні.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.
“Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію”, – додали в уряді.

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Україна

В Україні оновили перелік громад в окупації та районах бойових дій

В Україні затвердили оновлений перелік 311 територіальних громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Про це в понеділок, 11 липня, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих...

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