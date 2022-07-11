HIMARS проти російського фейку: “США нібито надають українцям застарілу та неякісну зброю”

Російські пропагандистські канали активно розповсюджують інформацію, нібито, незважаючи на багатомільярдну підтримку, Сполучені Штати надають Україні застарілу та неякісну зброю. У мережі запустили навіть відео розпаковування американської стрілецької зброї М4А1 виробництва фабрики Colt, призначеної Україні.

У російських ЗМІ пишуть, що в армії США ці гвинтівки не використовують через погану якість, віддаючи перевагу більш якісним модифікаціям М4 і М16 від бельгійської збройової компанії FN Herstal. А Україні, мовляв, відправляють гвинтівки заводу Colt, які виготовили на держзамовлення, щоб врятувати фабрику від чергового банкрутства.

Насправді ще у 2012 році російські ЗМІ позитивно відгукувалися про боєздатність М4А1, що ж раптом трапилося? І чому в російських пабліках не розповідають про “неякісні” HIMARS?

Для довідки. M142 HIMARS – високо мобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Вона має масу 16 тонн, з яких 5 тонн ― корисного навантаження (несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS).

На відміну від більшості радянських реактивних систем залпового вогню, які використовують некеровані боєприпаси, HIMARS має в арсеналі керовані високоточні ракети GMLRS з дальністю ураження до 80 км, а ракета MGM-140 ATACMS ― 300 км.

В останні тижні Збройні сили, завдяки отриманим зі США високоточним “хаймерсам”, влаштували більш як десяток “феєрверків” на складах російських озброєнь на території ОРДЛО.

Відомо, що в Луганську російські війська намагаються запускати ракети ППО, намагаючись збити HIMARS, що прилітають. Проте у них не виходить, адже швидкість HIMARS значно вища, ніж у С-400 на зльоті. На відео звідти помітно, що в небі вибухів немає, зате дуже сильні вибухи відбуваються на землі – ракети прилітають точно в ціль.

Російський концерн “Алмаз-Антей”, що виробляє шалено розпіарений комплекс С-400, обіцяв, що цей комплекс можна буде використовувати для знищення всіх існуючих та перспективних американських тактичних ракет, включаючи HIMARS. Про це малювалися відповідні мультики, знімалися ролики, писалися звіти та виділялися величезні кошти. Саме тому Путін, якого переконали, що за своїми ТТХ американські ракети мало чим відрізняються від “Смерчів” і “Ураганів”, які російська ППО збивала нібито без зусиль, не нервував, коли Україні взялися постачати HIMARS. Він був упевнений, що російська армія надійно прикрита від ударів з повітря і що нічого не зміниться.

Проте майже щоночі ситуація кардинально міняється: на окупованій території України щоразу гине склад боєприпасів або батарея С-400, які, як розповідали, “унікальні і не мають аналогів у світі”. Планомірне, методичне та безжальне придушення російської системи ППО скоро буде помічено й у Кремлі. А до керівництва концерну “Алмаз-Антей” виникнуть питання, оскільки все йде до того, що саме Росія ризикує залишитись без протиповітряної оборони, а не навпаки.

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