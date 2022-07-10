ЗСУ збили російський гелікоптер поблизу Горлівки

Командування Повітряних сил ЗСУ заявило про ураження російського військового гелікоптера на Донеччині.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби КПС ЗСУ 10 липня.
“9 липня опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ.
Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється”, – зазначили в ПС.
Раніше Генштаб ЗСУ за підсумками 9 липня додав один гелікоптер до статистики знищених.
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