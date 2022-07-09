Рашисти завдали удару з РСЗВ по Кривому Рогу, є жертви

Уранці російські окупанти завдали удару реактивної артилерії по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого є жертви.
Про це о сьомій годині в суботу, 9 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з «градів» по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані”, – написав Резніченко в телеграмі.
За його повідомленням, пошкоджені школа і кілька будинків. Згоріла також автівка, що стояла поряд.
Голова ОВА показав кілька світлин із місць обстрілу.
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