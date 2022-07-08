Резніков назвав кількість бійців, що зараз обороняють Україну

Сьогодні близько мільйона людей у формі забезпечують діяльність сектора безпеки та оборони України.

Про це в п’ятницю, 8 липня, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час онлайн-конференції “Будуємо разом”, передає “Укрінформ”.

За його словами, через воєнні дії Україна перетворилась на своєрідний полігон, де застосовуються нові види озброєння, інноваційні рішення.

“Сьогодні це величезний полігон, на якому будуть проходити випробування. А це означає, що технологічні речі, інноваційні рішення і пропозиції будуть тут мати попит. Тому утворення спільних підприємств, нехай навіть вони будуть розміщені спочатку в країнах східної Європи, але для України, нехай вони будуть розміщені на теренах західної України в захищених місцях, але це сьогодні вже реальний запит”, – заявив Резніков.

Він зазначив, що Міністерство оборони працює над постачанням до України сучасних зразків озброєння натовського характеру – це артилерія, броньовані машини, засоби ураження, і всі вони потребуватимуть ремонту, відновлення.

Тому створення баз із відновлення запчастин, різних комплектуючих для техніки та навіть патронного заводу є актуальним, підкреслив Резніков.

За словами міністра, “існує невичерпний перелік всього, що пов’язано з підвищенням обороноздатності, з сектором безпеки та оборони, і це має спонукати бізнес до інвестицій”.

Резніков повідомив, що на сьогодні у зв’язку з мобілізацією задіяно до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії – до 90 тисяч, прикордонників – під 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч. Тобто сьогодні близько мільйона людей у формі забезпечують діяльність сектора безпеки та оборони, наголосив міністр і закликав бізнес більш активно долучатись до їх підтримки та інвестувати в оборонку.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 135 – 08.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ