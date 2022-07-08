“Уявіть, поранений боєць отямлюється і чує російську”: військовий медик про роль мови на війні

Єгор Фірсов. Фото: Facebook

Єгор Фірсов

народний депутат VII та VIII скликань, боєць ТрО і військовий медик

(FB)

Про роль мови на війні.

Нас, тактичних медиків, вчать говорити з пораненим українською. Уявіть собі, боєць непритомний: приходить він до тями вже в авто і чує російську мову.

Яка може бути реакція пораненого? Він може вихопити зброю і всіх розстріляти, бо подумає, що потрапив у полон.

Тому саме мова на війні та річ, яка відрізняє своїх від чужих. Вночі, в переговорах по рації, коли зустрів незнайомих військових.

Ворог може підступно одягнути нашу форму, зав’язати жовту пов’язку на руці. Але мова наша – її не підробити ніколи!

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