“Уявіть, поранений боєць отямлюється і чує російську”: військовий медик про роль мови на війні

Єгор Фірсов
народний депутат VII та VIII скликань, боєць ТрО і військовий медик
(FB)
Про роль мови на війні.
Нас, тактичних медиків, вчать говорити з пораненим українською. Уявіть собі, боєць непритомний: приходить він до тями вже в авто і чує російську мову.
Яка може бути реакція пораненого? Він може вихопити зброю і всіх розстріляти, бо подумає, що потрапив у полон.
Тому саме мова на війні та річ, яка відрізняє своїх від чужих. Вночі, в переговорах по рації, коли зустрів незнайомих військових.
Ворог може підступно одягнути нашу форму, зав’язати жовту пов’язку на руці. Але мова наша – її не підробити ніколи!
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