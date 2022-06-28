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Росія влаштувала на окупованих територіях лінгвоцид української, – мовний омбудсмен

28/06/2022 20:20

Після 24 лютого на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України зафіксували понад сто фактів цілеспрямованого знищення української мови у різних сферах суспільного життя.

Про це в вівторок, 28 червня, повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

“Ми зафіксували понад 100 фактів, які свідчать про фактичне позбавлення права громадян на користування, вивчення та навчання українською мовою, дискримінацію та репресії щодо осіб, які публічно проявляють свою українську національну ідентичність, зокрема через спілкування українською мовою. Це може свідчити про плановану асиміляційну політику окупаційного режиму”, – зазначив мовний омбудсмен.

За його словами, цей лінгвоцид на тимчасово окупованих Росією територіях України супроводжується погрозами, залякуванням, застосуванням фізичної сили, психологічним тиском, обмеженням волі, викраденням, тортурами та вбивствами.

“Системне впровадження з боку окупантів політики лінгвоциду на окупованих територіях та в районах ведення бойових дій – це злочинне порушення міжнародного права, законів України, що мають бути належним чином зафіксовані, розслідувані та представлені до суду. Винні мають бути встановлені та покарані”, – наголосив мовний омбудсмен.

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