Росіяни через інтернет продають крадені пральні машинки з панеллю українською мовою

Росіяни через інтернет продають крадені в Україні пральні машини. В них панель керування – українською мовою.
Відповідну світлину поширив мовний активіст Святослав Літинський.
“Є в мене один знайомий, який добився того, щоб на пралках, які продають в Україні, писали українською мовою. І ось його робота дає побічні результати – чітко видно, що товар, який продають в москві, вкрадений росіянами з України. А потім він ще й змусив їхній інтернет магазин українізуватися, дуже вперті вони були. Правда, Samsung?” – прокоментував Літинський у ФБ.
Нагадаємо, Станіслав Літинський дійшов до фіналу конкурсу на посаду мовного омбудсмана. Раніше він неодноразово фігурував у ЗМІ як автор звернень та судових позовів для українізації посадовців, органів влади, комерційних компаній тощо.
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