ЗСУ знайшли крадену пральну машину навіть в окопах росіян. ВІДЕО

Скріншот із відео

Українські військові, захопивши позиції російських окупантів, виявили в одному з окопів крадену пральну машину.

Відповідне відео було оприлюднено у соцмережах у вівторок, 10 травня.

Оскільки підключити машину-автомат у викопаному посеред поля окопі нікуди, найімовірніше, російські мародери планували забрати її з собою, як це заведено в армії РФ, проте наступ українських військових завадив їхнім планам і «трофей» довелося кинути.

Опять стиралка. В окопах.

Что же они за люди такие? pic.twitter.com/z4NptQpZz1 — Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) May 10, 2022

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