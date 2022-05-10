ЗСУ знайшли крадену пральну машину навіть в окопах росіян. ВІДЕО

Українські військові, захопивши позиції російських окупантів, виявили в одному з окопів крадену пральну машину.
Відповідне відео було оприлюднено у соцмережах у вівторок, 10 травня.
Оскільки підключити машину-автомат у викопаному посеред поля окопі нікуди, найімовірніше, російські мародери планували забрати її з собою, як це заведено в армії РФ, проте наступ українських військових завадив їхнім планам і «трофей» довелося кинути.
Опять стиралка. В окопах.
Что же они за люди такие? pic.twitter.com/z4NptQpZz1
— Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) May 10, 2022
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