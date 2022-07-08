Рада припинила повноваження нардепа Новинського

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень народного депутата Вадима Новинського.
Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 8 липня, про це повідомив нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосувало 295 народних депутатів, двоє – утрималось.
Нагадаємо, 6 липня діяч православної церкви Московського патріархату, колишній “регіонал”, олігарх Вадим Новинський заявив, що у зв’язку з війною та окупацією Маріуполя вирішив скласти повноваження народного депутата України.
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