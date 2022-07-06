“Православний олігарх” Вадим Новинський відмовився від мандата нардепа

Діяч православної церкви Московського патріархату, колишній “регіонал”, олігарх Вадим Новинський заявив, що складає повноваження народного депутата й “має намір зосередитися на гуманітарних проєктах” та “служінні православній церкві”.

Про це на даний час позафракційний нардеп повідомив у середу, 6 липня, на своїй сторінці у фейсбуці.

“Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитися на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві та на відновленні зруйнованих храмів”, – заявив він.

Новінський був обраний до парламенту IX скликання від 57 округу в Маріуполі як представник “Опозиційного блоку”, діяльність якого нещодавно була заборонена судом.

Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе, серед іншого, за його особистою заявою. Рішення про це приймається у десятиденний строк за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Таким чином, аби Новинський позбувся статусу нардепа, за це рішення ще має проголосувати парламент.

Вадим Новинський був депутатом у трьох скликаннях: VII, VII і поточному, ХІХ. Колишній член Партії регіонів. Крім політики й бізнесу, займається також релігійною діяльністю, має статус диякона в “УПЦ МП” і вважається “куратором” філії Російської православної церкви в Україні.

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