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Суд заборонив діяльність партії “Опозиційний блок”

08/06/2022 22:15

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії “Опозиційний блок” (остання формальна голова – Наталія Пєшехонова).

Про це 8 червня повідомляє громадський рух “Чесно“, який отримав копію рішення суду.

“Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді”, – сказано в повідомленні.

Як зазначає аналітик “Чесно” Ігор Фещенко, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання. Тож через закритість судового процесу причини заборони “Опозиційного блоку” стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

Рух “Чесно” нагадує, що веде реєстр держZрадників — у ньому вже 16 представників “Опозиційного блоку”. Зокрема — екснардеп Євген Балицький, який очолює окупаційну адміністрацію на Запоріжжі, та Галина Данильченко, самопроголошена в.о. міського голови Мелітополя, яка однією з перших стала на бік ворога.

Після початку повномасштабної війни Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність “призупинило” РНБО. Серед них “Опозиційна платформа — За життя”, “Опозиційний блок”, “Партія Шарія”, “Наші”, “Ліва опозиція”, “Союз лівих сил”, “Держава”, “Прогресивна соціалістична партія України”, “Соціалістична партія України”, “Соціалісти”, “Блок Володимира Сальдо”.

Про “Опоблок”

У 2014 році, після повалення режиму Януковича, до партії “Опозиційний блок” перейшло багато діячів та союзників колишньої Партії регіонів, зокрема Бойко, Шуфрич, Новінський, Мураєв, Вілкул, Добкін, Рабінович, Королевська, Козак, Кернес, Хомутиннік та ін.
“Опоблок” провів у Раду 29 народних депутатів на виборах 2014 року, однак провалив вибори-2019 і надалі був фактично закритий як політичний проєкт.
19 березня 2022 року РНБО припинила діяльність партії на час воєнного стану.

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Україна

Суд заборонив діяльність партії “Опозиційний блок”

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії “Опозиційний блок” (остання формальна голова – Наталія Пєшехонова). Про це 8 червня повідомляє громадський рух “Чесно“, який отримав копію рішення суду....

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