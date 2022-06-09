За кордоном перебувають близько десяти депутатів із ОПЗЖ, – Стефанчук

Верховна Рада України. Фото: 24tv.ua

Близько десяти народних депутатів із колишньої парламентської фракції “Опозиційна платформа – За життя” перебувають за кордоном, двоє – на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю “Українському тижню”, опублікованому в четвер, 9 червня.

“Таких залишилося близько десяти. Частина з них, підтримуючи Росію, чомусь виїхали в Європу, — це для мене залишається парадоксом. Але я все-таки сподіваюся, що вони згадають, як складали присягу народного депутата України, повернуться додому і постануть перед українським судом. А далі – отримають відповідне покарання та спокутують свою провину”, – зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що ці особи – представники колишньої фракції “ОПЗЖ”.

Окрім того, Стефанчук зауважив, що депутати, які перебувають за кордоном, не отримують зарплату.

“Ми ж ухвалили законодавчий акт, згідно з яким, якщо людина не бере участь у засіданнях, вона не отримує заробітну платню”, – пояснив він.

Водночас спікер українського парламенту додав, що два нардепи перебувають на тимчасово окупованих територіях України. “Нам кажуть, що вони перебувають там не з власної волі. Вичерпної інформації про них немає”, – додав він.

Нагадаємо, 12 травня у парламенті офіційно оголосили про розпуск фракції “Опозиційна платформа – за життя”.

Проросійська фракція перестала існувати, тому що чисельність станом на той день складала менше критичної чисельності – 17 депутатів (стільки налічує найменша фракція нинішнього скликання – “Голос”).

21 квітня у Верховній Раді України під час чергового засідання оголосили про створення нової депутатської групи з колишніх членів фракції “ОПЗЖ” – “Платформа за життя та мир”.

До складу “ПЗЖМ” увійшли 25 нардепів під головуванням колишнього співголови “ОПЗЖ” Юрія Бойка. Заборонити створювати депутатську групу, за чинним законодавством, неможливо. Тому нова “платформа” Бойка матиме ті самі права, що й фракція “ОПЗЖ” донедавна.

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