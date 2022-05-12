Верховна Рада офіційно оголосила про розпуск фракції ОПЗЖ

Верховна Рада на засіданні 12 травня офіційно оголосила про розпуск фракції “Опозиційна платформа – за життя”. На початку засідання нардепи заслухали відеозвернення прем’єра Нідерландів Марка Рютте.
Про це у четвер, 12 травня, повідомив у телеграмі народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.
Потім парламентарі ухвалили в цілому закон про особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану. Також мають ухвалити у другому повторному читанні закон про місцеве самоврядування в умовах ВС.
Член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко додав, що на засіданні офіційно оголошено про “ліквідацію фракції ОПЗЖ”.
Сам порядок денний складається з 16 питань:
Рада продовжує розглядати:
Нагадаємо, 21 квітня у Верховній Раді України під час чергового засідання оголосили про створення нової депутатської групи з колишніх членів фракції ОПЗЖ. До складу Платформи за життя та мир увійшли 25 нардепів під головуванням лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. Заборонити створювати депутатську групу, за чинним законодавством, неможливо. Тому нова “платформа” Бойка матиме ті самі права, що й фракція ОПЗЖ донедавна.
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