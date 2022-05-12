Home / Війна / Верховна Рада офіційно оголосила про розпуск фракції ОПЗЖ

Верховна Рада офіційно оголосила про розпуск фракції ОПЗЖ

12/05/2022 15:18

Верховна Рада на засіданні 12 травня офіційно оголосила про розпуск фракції “Опозиційна платформа – за життя”. На початку засідання нардепи заслухали відеозвернення прем’єра Нідерландів Марка Рютте.

Про це у четвер, 12 травня, повідомив у телеграмі народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Потім парламентарі ухвалили в цілому закон про особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану. Також мають ухвалити у другому повторному читанні закон про місцеве самоврядування в умовах ВС.

Член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко додав, що на засіданні офіційно оголошено про “ліквідацію фракції ОПЗЖ”.

Сам порядок денний складається з 16 питань:

  • #7269 – особливості роботи місцевого самоврядування під час війни – спільним рішенням відправлено на повторне друге читання (333 голоси), ще буде сьогодні повторний розгляд вже з компромісними правками;
  • #7264 – спрощення фітосанітарних заходів для сільськогосподарської продукції та агрохімікатів (без правки #7) – у цілому (313)
  • #7289 – особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану//в цілому (290)

Рада продовжує розглядати:

  • #7284 – соціальний захист для співробітників служби цивільного захисту та надання можливості перебування на службі громадян, які не пройшли медкомісію
  • #6173 – удосконалення державного регулювання у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг
  • #7251 – порядок спрощеної процедури розірвання трудового під час воєнного стану
  • #5371 – дерегуляція та запровадження договірного режиму трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва
  • #5266 – оновлення трудового законодавства про колективні договори
  • #7282 – спрощення будівництва споруд, призначених для життєзабезпечення осіб, які втратили житло внаслідок війни
  • #3774 – антирейдерські зміни: Надання Мін’юсту права забороняти проведення реєстраційних дій на період розгляду скарги
  • #7317 – зміни щодо роботи приватних виконавців
  • #7194 – технічне вето від Президента до закону про порядок конфіскації російських активів;
  • #7366 – призначення Гайди Олександра Головою аграрного Комітету ВРУ;
  • #7360 – податкові зміни, які дозволять розблокувати повернення ПДВ бізнесу
  • #7249 – про сплату ренти за видобутий у країні газ тільки за фактом його реалізації
  • #7371 – затвердження Указу Президента про примусове вилучення російського майна.

Нагадаємо, 21 квітня у Верховній Раді України під час чергового засідання оголосили про створення нової депутатської групи з колишніх членів фракції ОПЗЖ. До складу Платформи за життя та мир увійшли 25 нардепів під головуванням лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. Заборонити створювати депутатську групу, за чинним законодавством, неможливо. Тому нова “платформа” Бойка матиме ті самі права, що й фракція ОПЗЖ донедавна.

Читайте також:
ОПЗЖ перейменувала себе у “Платформу за життя і мир” і продовжить працювати у ВР як група

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада схвалила конфіскацію майна громадян РФ і Білорусі

Верховна Рада схвалили конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь. Про це в четвер, 12 травня, повідомляє “Економічна правда”. Перша версія законопроєкту була ветована президентом....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse