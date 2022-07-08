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Пам’яті Романа Ратушного: в Київському університеті заснували стипендію для громадських активістів

08/07/2022 20:18

В Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка заснували стипендіальну програму імені Романа Ратушного.

Про це інформує пресслужба університету.

Стипендіальну програму створили для громадських активістів, які прагнуть здобути юридичну освіту.

“Роман Ратушний, пам’яті якого присвячена стипендіальна програма, є сучасним героєм незламності, мужності духу та прикладом для майбутніх поколінь українців.

Тому стипендіальна програма матиме для наших студентів важливе соціальне, виховне та патріотичне значення”, – зазначила директорка ННІ права Олена Орлюк.

Стипендія фінансуватиметься низкою міжнародних та українських правових фірм.

Як писала “Новинарня“, відомий київський громадський діяч, засновник руху “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний загинув 9 червня на Ізюмському напрямку. Юнак служив у розвідці в 93-й механізованій бригаді ЗСУ “Холодний Яр”.

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Україна

Пам’яті Романа Ратушного: в Київському університеті заснували стипендію для громадських активістів

В Інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка заснували стипендіальну програму імені Романа Ратушного. Про це інформує пресслужба університету. Стипендіальну програму створили для громадських активістів, які прагнуть здобути...

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