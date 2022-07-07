ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію порозуміння

Представники духовенства Православної церкви України та так званої Української православної церкви (Московського патріархату) провели першу неформальну зустріч у Софії Київський та прийняли спільну Декларацію порозуміння.
Про це в четвер, 7 липня, інформує РІСУ.
Священнослужителі сподіваються, що діалог, який розпочався з ініціативи двох Церков стане початком процесу єднання, до якого будуть долучатися громади, духовенство і всі, кому не байдуже майбутнє України.
Учасники зустрічі, що відбулася у Софії Київський 5 липня, також закликали ієрархів обох Церков розпочати офіційний діалог вже до Дня Хрещення Київської Русі-України, який торік був визначений як День Української Державності.
“Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі.
Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного й мирного майбутнього України. А Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть цьому всіляко сприяти”, – написав 6 липня у фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, священник ПЦУ Георгій Коваленко зазначив, що сторони підписали “Декларацію порозуміння” за підсумками діалогу щодо “перспектив єдності українського Православ’я”.
Подаємо текст Декларації порозуміння у повністю:
Декларація порозуміння
(за результатами першої зустрічі духовенства УПЦ і ПЦУ 5 липня 2022 року)
Ми, представники духовенства Української Православної Церкви та Православної Церкви України, що зібралися в стінах Святої Софії для діалогу щодо перспектив єдності українського Православ’я, прагнучи до єдності у Христі, яку Він Сам хотів бачити у своїх учнях і про яку молився Отцю:”«щоб єдине були, як єдине і Ми” (Ів. 17:22); виконуючи апостольську настанову “зберігати єдність духу в союзі миру” (Еф. 4:3); визнаючи загальне прагнення українського суспільства до єдності Православ’я; вважаючи єдність українського Православ’я неодмінною умовою єдності народу і запорукою стабільності Держави; бажаючи сприяти розвитку широкого діалогу між гілками Православ’я в Україні; вважаючи, що такий діалог сприятиме установленню взаєморозуміння і налагодженню стосунків як між церковними громадами різних конфесій, так і між вірянами; звертаючи увагу на рішення Собору Української Православної Церкви від 27 травня 2022 року щодо відновлення міжконфесійного діалогу; посилаючись на Заяву Священного Синоду ПЦУ від 31 травня 2022 року щодо необхідності діалогу між двома православними юрисдикціями в Україні,
Зазначаємо, що у міжконфесійних стосунках у сучасності вбачаємо єдність поглядів
Ми визнаємо також можливі виклики, що стоять перед нами і потребують додаткових зусиль для їх подолання, зокрема, різні підходи в наших спільнотах до практики зміни юрисдикції церковними громадами (при спільному розумінні того, що вони мають відбуватися шляхом вільного і законного волевиявлення її членів), до можливості спільного служіння, визнання канонічного статусу, таїнств тощо.
Водночас ми усвідомлюємо, що жоден із викликів не є перепоною, яку неможливо подолати шляхом перемовин у дусі християнської любові: “Я можу все в Тому, Хто укріплює мене” (Фил. 4:13).
Виходячи з цього, ми заявляємо про доцільність і необхідність конструктивного діалогу між двома гілками українського Православ’я.
Висловлюємо сподівання, що такий діалог, розпочавшись з ініціативи священнослужителів УПЦ і ПЦУ, стане початком процесу єднання, до якого будуть долучатися церковні громади, духовенство і всі, кому не байдуже майбутнє духовності народу України.
Закликаємо наших ієрархів розпочати офіційний діалог між Українською Православною Церквою і Православною Церквою України вже до Дня Хрещення Київської Русі-України, який минулоріч був визначений як День Української Державності. Це стане найкращим подарунком до цього свята як вірним наших церков, так і всьому українському суспільству.
Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!
Христос посеред нас! І є і буде!
Декларація відкрита до підписання і обговорення духовенством і вірними Української Православної Церкви і Православної Церкви України”.
Читайте також:
У Львові заборонили діяльність УПЦ МП і секти Догнала
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!