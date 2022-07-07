Home / Україна / Політика / ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію порозуміння

ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію порозуміння

07/07/2022 11:11

Представники духовенства Православної церкви України та так званої Української православної церкви (Московського патріархату) провели першу неформальну зустріч у Софії Київський та прийняли спільну Декларацію порозуміння.

Про це в четвер, 7 липня, інформує РІСУ.

Священнослужителі сподіваються, що діалог, який розпочався з ініціативи двох Церков стане початком процесу єднання, до якого будуть долучатися громади, духовенство і всі, кому не байдуже майбутнє України.

Учасники зустрічі, що відбулася у Софії Київський 5 липня, також закликали ієрархів обох Церков розпочати офіційний діалог вже до Дня Хрещення Київської Русі-України, який торік був визначений як День Української Державності.

“Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі.

Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного й мирного майбутнього України. А Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть цьому всіляко сприяти”, – написав 6 липня у фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, священник ПЦУ Георгій Коваленко зазначив, що сторони підписали “Декларацію порозуміння” за підсумками діалогу щодо “перспектив єдності українського Православ’я”.

Подаємо текст Декларації порозуміння у повністю:

Декларація порозуміння
(за результатами першої зустрічі духовенства УПЦ і ПЦУ 5 липня 2022 року)

Ми, представники духовенства Української Православної Церкви та Православної Церкви України, що зібралися в стінах Святої Софії для діалогу щодо перспектив єдності українського Православ’я, прагнучи до єдності у Христі, яку Він Сам хотів бачити у своїх учнях і про яку молився Отцю:”«щоб єдине були, як єдине і Ми” (Ів. 17:22); виконуючи апостольську настанову “зберігати єдність духу в союзі миру” (Еф. 4:3); визнаючи загальне прагнення українського суспільства до єдності Православ’я; вважаючи єдність українського Православ’я неодмінною умовою єдності народу і запорукою стабільності Держави; бажаючи сприяти розвитку широкого діалогу між гілками Православ’я в Україні; вважаючи, що такий діалог сприятиме установленню взаєморозуміння і налагодженню стосунків як між церковними громадами різних конфесій, так і між вірянами; звертаючи увагу на рішення Собору Української Православної Церкви від 27 травня 2022 року щодо відновлення міжконфесійного діалогу; посилаючись на Заяву Священного Синоду ПЦУ від 31 травня 2022 року щодо необхідності діалогу між двома православними юрисдикціями в Україні,

Зазначаємо, що у міжконфесійних стосунках у сучасності вбачаємо єдність поглядів

  •  у засудженні війни, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України;
  • у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на «прислугу» путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття;
  • у розумінні необхідності єднання для захисту України;
  • у розумінні необхідності єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення;
  • у розумінні необхідності відмови від агресії, стереотипів, упередженості й мови ультиматумів та ворожнечі у спілкуванні один з одним та в публічному просторі;
  • у розумінні необхідності відмови від неканонічної практики перехрещування;
  • у необхідності просвітницької роботи на місцях з метою подолання і недопущення в майбутньому міжцерковних і міжконфесійних конфліктів;
  • у необхідності відходу від вузькокорпоративних інтересів у міжправославному діалозі;
  • у розумінні існування різних моделей співіснування православних юрисдикцій тощо.

Ми визнаємо також можливі виклики, що стоять перед нами і потребують додаткових зусиль для їх подолання, зокрема, різні підходи в наших спільнотах до практики зміни юрисдикції церковними громадами (при спільному розумінні того, що вони мають відбуватися шляхом вільного і законного волевиявлення її членів), до можливості спільного служіння, визнання канонічного статусу, таїнств тощо.

Водночас ми усвідомлюємо, що жоден із викликів не є перепоною, яку неможливо подолати шляхом перемовин у дусі християнської любові: “Я можу все в Тому, Хто укріплює мене” (Фил. 4:13).

Виходячи з цього, ми заявляємо про доцільність і необхідність конструктивного діалогу між двома гілками українського Православ’я.

Висловлюємо сподівання, що такий діалог, розпочавшись з ініціативи священнослужителів УПЦ і ПЦУ, стане початком процесу єднання, до якого будуть долучатися церковні громади, духовенство і всі, кому не байдуже майбутнє духовності народу України.

Закликаємо наших ієрархів розпочати офіційний діалог між Українською Православною Церквою і Православною Церквою України вже до Дня Хрещення Київської Русі-України, який минулоріч був визначений як День Української Державності. Це стане найкращим подарунком до цього свята як вірним наших церков, так і всьому українському суспільству.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!
Христос посеред нас! І є і буде!

Декларація відкрита до підписання і обговорення духовенством і вірними Української Православної Церкви і Православної Церкви України”.

Читайте також:
У Львові заборонили діяльність УПЦ МП і секти Догнала

Унікальних переглядів: 27
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію порозуміння

Представники духовенства Православної церкви України та так званої Української православної церкви (Московського патріархату) провели першу неформальну зустріч у Софії Київський та прийняли спільну Декларацію порозуміння. Про це в четвер,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse