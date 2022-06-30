У Львові заборонили діяльність УПЦ МП і секти Догнала

У Львові заборонили діяльність так званої УПЦ МП і активної у минулому релігійної секти “догналітів”.
Таке рішення прийняли депутати Львівської міської ради під час закритого засідання у четвер, 30 червня, передає “Захід.нет”.
Його підтримали 54 депутати.
“Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення”, – написав у фейсбуці депутат міськради Юрій Ломага.
Раніше рішення про заборону УПЦ МП прийняла Львівська районна рада. Тоді ж представник Львівської ОВА Василь Дорош пояснював, що втілити в життя такі ініціативи органів місцевого самоврядування неможливо – для цього потрібен окремий закон.
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