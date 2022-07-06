Окупанти створили “уряд Херсонської області” з росіян і колаборанта зі “Слуги народу”

Російські окупанти заявили, що почав працювати так званий “уряд Херсонської області”. Про його створення оголосили 5 липня – наступного дня після приїзду в область першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

Очолив “уряд” Сергій Єлісєєв, який до цього був першим заступником голови уряду в Калінінградській області РФ.

Поки що відомо про чотирьох членів уряду, серед яких і український нардеп-колаборант зі “Слуги народу” Олексій Ковальов так званий “заступник голови”, передає “Суспільне”.

Ще один “заступник” – Володимир Беспалов – також із Калінінградської області, був заступником міністра муніципального розвитку.

Крім того, в так званому “уряді” є псевдо “міністр освіти та науки”. Ним став заступник голови адміністрації міського округу Кашира Московської області Михайло Родіков.

Те, що на Херсонщині росіяни будуть формувати нову владу, було очікувано, каже заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Окупанти розчарувалися в компетентності колаборантів.

“Цей так званий уряд так само буде неефективний, тому що неможливо щось робити, коли населення не підтримує те, що ти робиш. Вони будуть намагатися показати якісь результати, пришвидшити інтеграцію Херсонщини в систему РФ. Тому, ми бачимо, що фактично відбувається спроба анексії території”, – сказав Соболевський.

“Гуманітарна ситуація на Херсонщині і надалі буде погіршуватися через недосвідченість так званих керівників органів місцевого самоврядування”, – говорить Юрій Соболевський.

4 липня, після приїзду на Херсонщину першого заступника керівника адміністрації президента РФ Кірієнка в регіоні з’явився так званий “уряд Херсонської області”. Про його створення повідомили пропагандистські ЗМІ.

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