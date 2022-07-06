У мережі показали відео бою із окупантами на Харківщині, де був поранений український прикордонник

У мережі показали кадри бою з російськими окупантами на Харківщині, під час якого був поранений український прикордонник.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео вранці в середу, 6 липня, опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

“Зведений прикордонний загін веде з росіянами бій поруч із кордоном на Харківщині. Побратими витягують пораненого під вогнем. Відео зняте з середини бою”, – йдеться в повідомленні.

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