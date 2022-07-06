Генштаб показав роботу українського штурмовика Су-25 по ворожих позиціях. ВІДЕО

Генштаб показав роботу українського авіатора, що працює на штурмовику Су-25.
Як передає “Новинарня“, відповідне відео опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ вранці в середу, 6 липня.
“Доброго ранку, Україно! Українські СУ-25 під час бойової роботи. Дякуємо усім прихильникам військової авіації. Разом переможемо!”, – йдеться у повідомленні.
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