Генштаб показав роботу українського штурмовика Су-25 по ворожих позиціях. ВІДЕО

“Доброго ранку, Україно! Українські СУ-25 під час бойової роботи. Дякуємо усім прихильникам військової авіації. Разом переможемо!”, – йдеться у повідомленні.

Як передає “ Новинарня “, відповідне відео опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ вранці в середу, 6 липня.

Генштаб показав роботу українського авіатора, що працює на штурмовику Су-25.

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