Рашисти обстріляли п’ять громад на Сумщині, по Шостці – ракетний удар

Уночі та вранці російські агресори вчинили нову серію обстрілів території Сумської області через кордон. Зокрема місто Шостка зазнало ракетного удару.
Про це вранці у вівторок, 5 липня, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
За його повідомленням, за ніч росіяни обстріляли території п’яти громад – Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська. Зафіксовано понад 60 пострілів (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).
Обстріли тривали і вранці.
На фото в телеграм-каналі Живицького – наслідки ракетного удару по Шостці та по приватному сектору Середини-Буди.
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