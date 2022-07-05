Рашисти обстріляли п’ять громад на Сумщині, по Шостці – ракетний удар

Уночі та вранці російські агресори вчинили нову серію обстрілів території Сумської області через кордон. Зокрема місто Шостка зазнало ракетного удару.

Про це вранці у вівторок, 5 липня, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його повідомленням, за ніч росіяни обстріляли території п’яти громад – Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська. Зафіксовано понад 60 пострілів (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).

Обстріли тривали і вранці.

Після 21-ї години тривав артобстріл Білопільської громади: 5 мінометних прильотів, 5 пострілів із САУ.

О пів на 11-ту зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці.

Майже о четвертій ранку по одному з підприємств Шостки був ракетний удар. Одна людина поранена

Після четвертої ранку по околиці Середина-Буди було 8 мінометних прильотів та 12 із САУ. Пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач.

Майже о п’ятій ранку по Шалигінській громаді вівся мінометний вогонь, 8 прильотів.У той же час зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, 5 прильотів.

Майже о сьомій ранку по Шалигінській громаді було 4 мінометні постріли.

На фото в телеграм-каналі Живицького – наслідки ракетного удару по Шостці та по приватному сектору Середини-Буди.

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