Повітряні сили ЗСУ показали, як збивають російські ракети. ВІДЕО

СБУ затримала коригувальника російських обстрілів по Харківщині

У Харківській області правоохоронці викрили зловмисника, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб Російської Федерації. Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Про це...