Повітряні сили ЗСУ показали, як збивають російські ракети. ВІДЕО

Командування Повітряних cил ЗСУ показало відео, як українська протиповітряна оборона збиває російські ракети.
Як передає “Новинарня“, відповідні кадри оприлюднила пресслужба командування вдень у вівторок, 5 липня.
“5 липня 4:00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування “Схід” (м. Дніпро)”, – йдеться в повідомленні.
На відео видно, як ППО перехоплює ракети над полями і над містом.
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