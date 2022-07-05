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“Цікаво, хто ж наступний…?”: Резніков заінтригував коментарем про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

05/07/2022 14:35

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав Швецію та Фінляндію з підписанням протоколу про вступ до НАТО.

Про це він написав на сторінці у ФБ у вівторок, 5 липня.

“Це своєчасний і правильний крок. 32 країни – це краще, ніж 30! Посилення безпеки на Балтійському морі та новий кордон довжиною понад 1300 км між Північноатлантичним альянсом та росією – це добре для Європи та погано для терористів. Найкращі побажання друзям України Міністру оборони Фінляндії Антті Кайкконену та Міністру оборони Швеції Петеру Хульквісту. Цікаво, хто ж наступний…?”, – йдеться в дописі. 

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