“Цікаво, хто ж наступний…?”: Резніков заінтригував коментарем про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав Швецію та Фінляндію з підписанням протоколу про вступ до НАТО.
Про це він написав на сторінці у ФБ у вівторок, 5 липня.
“Це своєчасний і правильний крок. 32 країни – це краще, ніж 30! Посилення безпеки на Балтійському морі та новий кордон довжиною понад 1300 км між Північноатлантичним альянсом та росією – це добре для Європи та погано для терористів. Найкращі побажання друзям України Міністру оборони Фінляндії Антті Кайкконену та Міністру оборони Швеції Петеру Хульквісту. Цікаво, хто ж наступний…?”, – йдеться в дописі.
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