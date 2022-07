Посли країн НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

Посли країн-членів НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Урочиста церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 5 липня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед церемонією підписання назвав подію історичним моментом для Фінляндії, Швеції і НАТО і наголосив, що Альянс залишається відкритим для майбутніх членів.

“Двері НАТО залишаються відчиненими для європейських демократій, які готові та бажають зробити свій внесок у нашу спільну безпеку”, – сказав Столтенберг.

One more important step forward. ⁰

Today, #NATO Allies signed the Accession Protocols for 🇫🇮 and 🇸🇪. We want to extend a sincere thank you to all Allies.



The next step on the road towards membership is the ratification process in all national parliaments.

#FinlandNATO pic.twitter.com/lUHKBPkncy

— Finland at NATO (@FinMissionNATO) July 5, 2022