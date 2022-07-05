Home / Війна / Посли країн НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

Посли країн НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

05/07/2022 12:39

Посли країн-членів НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Урочиста церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 5 липня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед церемонією підписання назвав подію історичним моментом для Фінляндії, Швеції і НАТО і наголосив, що Альянс залишається відкритим для майбутніх членів.

“Двері НАТО залишаються відчиненими для європейських демократій, які готові та бажають зробити свій внесок у нашу спільну безпеку”, – сказав Столтенберг.

Підписання відбулося за участі міністрів закордонних справ Фінляндії та Швеції після того, як обидві країни завершили переговори про вступ.

Далі протоколи про приєднання будуть надіслані для ратифікації в усі країни НАТО відповідно до їхніх національних процедур.

“Європейська правда” нагадує, що Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня – після трьох місяців війни Росії проти України.

Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції – близько 200 років нейтралітету.

Прийняття обох країн до Альянсу до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка несподівано зняла його на червневому саміті у Мадриді.

Читайте також:
Фінляндію та Швецію офіційно запросили до НАТО

Унікальних переглядів: 33
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ викрила на державній зраді помічника нардепа від “Слуги народу”. ДОПОВНЕНО

доповнено У ході спецоперації в Києві контррозвідка Служби безпеки затримала помічника-консультанта народного депутата України. За даними спецслужби, він був російським агентом та здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.  Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse