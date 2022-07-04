Уряд представив план відновлення України. Треба 10 років і $750 млрд

Уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії. Виконати заплановане необхідно упродовж 10 років і на це потрібно $750 млрд.
Про це свідчить оприлюднений проєкт плану відновлення України після війни.
Згідно з ним, Україна для відновлення потребує $750 млрд інвестицій, з яких дві третини має становити підтримка партнерів – гранти, позики і акціонерний капітал.
При цьому потреби у фінансуванні пріоритетів у 2022 становлять близько $60-65 млрд, без врахування витрат на сектор оборони та безпеки, зазначається в документі.
У той же час, за словами прем-‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, джерелом відновлення мають стати конфісковані російські активи, а також арештовані активи російських олігархів.
При цьому уряд попередньо ставить ціль зростання економіки приблизно на 7% ВВП щороку до 2035 року.
“Чернетка” плану передбачає реалізацію проєктів у різноманітних сферах економіки – від оборони, екології, енергетики – до розбудови державних інституцій та цифровізації.
Основні проєкти, на які спрямують гроші:
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