Уряд представив план відновлення України. Треба 10 років і $750 млрд

Уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії. Виконати заплановане необхідно упродовж 10 років і на це потрібно $750 млрд.

Про це свідчить оприлюднений проєкт плану відновлення України після війни.

Згідно з ним, Україна для відновлення потребує $750 млрд інвестицій, з яких дві третини має становити підтримка партнерів – гранти, позики і акціонерний капітал.

При цьому потреби у фінансуванні пріоритетів у 2022 становлять близько $60-65 млрд, без врахування витрат на сектор оборони та безпеки, зазначається в документі.

У той же час, за словами прем-‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, джерелом відновлення мають стати конфісковані російські активи, а також арештовані активи російських олігархів.

При цьому уряд попередньо ставить ціль зростання економіки приблизно на 7% ВВП щороку до 2035 року.

“Чернетка” плану передбачає реалізацію проєктів у різноманітних сферах економіки – від оборони, екології, енергетики – до розбудови державних інституцій та цифровізації.

Основні проєкти, на які спрямують гроші:

перезапуск САП, НАБУ і корпоратизувати державні підприємства – $0,1 млрд;

цифровізація держави – $0,1 млрд;

безпека і оборона – $50 млрд;

чисте та захищене середовище – $20 млрд;

енергетична незалежність та зелений курс – $130 млрд;

поліпшення бізнес-середовища – $5 млрд;

конкурентний доступ до капіталів – $75 млрд;

макрофінансова стабільність – $60-80 млрд;

відновлення житла та інфраструктури регіонів – $150-250 млрд;

розвиток системи освіти – $5 млрд;

модернізація системи охорони здоровʼя – $5 млрд;

розвивати системи культури та спорту – $20 млрд.

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