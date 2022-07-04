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У Лугано стартує Конференція з питань відновлення України: що в програмі

04/07/2022 12:11

У швейцарському місті Лугано стартує дводенна Конференція з питань відновлення України.

Про це в понеділок, 4 липня, повідомляє “Укрінформ”.

На представницькому заході, у якому беруть участь високі українські та світові посадовці, планують представити великий план відбудови нашої держави.

У рамках конференції пройдуть бізнес-форум і панелі з відновлення в основних сферах економіки, а також соціального відновлення.

У порядку денному такі теми:

  • План відновлення та розвитку України (в рамках ініціативи президента Володимира Зеленського United 24) та різні внески міжнародних партнерів для відновлення України;
  • методи, пріоритети та принципи відновлення; соціальне, економічне, екологічне та інфраструктурне відновлення від пошкоджень і втрат, спричинених війною;
  • реформи, які можливо чи необхідно здійснити в нинішній ситуації.

До Лугано прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кілька українських міністрів і депутатів, високі посадовці ЄС, міжнародних фінансових інституцій, правозахисних структур тощо.

До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.

Конференція в Лугано є продовженням чотирьох попередніх заходів із реформ в Україні, війна внесла корективи в назву та цілі заходу. Тому п’яту перейменували на Конференцію з відновлення України.

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