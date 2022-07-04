У Лугано стартує Конференція з питань відновлення України: що в програмі

У швейцарському місті Лугано стартує дводенна Конференція з питань відновлення України.
Про це в понеділок, 4 липня, повідомляє “Укрінформ”.
На представницькому заході, у якому беруть участь високі українські та світові посадовці, планують представити великий план відбудови нашої держави.
У рамках конференції пройдуть бізнес-форум і панелі з відновлення в основних сферах економіки, а також соціального відновлення.
У порядку денному такі теми:
До Лугано прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кілька українських міністрів і депутатів, високі посадовці ЄС, міжнародних фінансових інституцій, правозахисних структур тощо.
До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.
Конференція в Лугано є продовженням чотирьох попередніх заходів із реформ в Україні, війна внесла корективи в назву та цілі заходу. Тому п’яту перейменували на Конференцію з відновлення України.
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