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ЗСУ на Донбасі знищили ворожий “Панцир” вартістю $15 млн. ВІДЕО

02/07/2022 12:24

“Один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США”.

Так пресслужба Генштабу ЗСУ прокоментувала ураження українськими військами російського зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1”.

Уранці в суботу, 2 липня, ГШ поширив відповідне відео:

“Підсумок – “хлопок” і “задимлення”. Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку”, – зазначено в дописі на ФБ-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Раніше про ураження цього засобу ППО на Донбасі повідомляла пресслужба ОК “Північ”.

Довідково

“Панцир-С1” – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

Машину розробило Тульське конструкторське бюро приладобудування у 1994 році, відтоді “Панцир” модернізували.

Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект “Панцира-С1”: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракети можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти відстань до 4 км.

Вартість – $15 млн.

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