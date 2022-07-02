ЗСУ на Донбасі знищили ворожий “Панцир” вартістю $15 млн. ВІДЕО

“Один влучний постріл може позбавити противника техніки вартістю майже 15 мільйонів доларів США”.
Так пресслужба Генштабу ЗСУ прокоментувала ураження українськими військами російського зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1”.
Уранці в суботу, 2 липня, ГШ поширив відповідне відео:
“Підсумок – “хлопок” і “задимлення”. Так люблять казати російські пропагандисти про свою знищену техніку”, – зазначено в дописі на ФБ-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Раніше про ураження цього засобу ППО на Донбасі повідомляла пресслужба ОК “Північ”.
“Панцир-С1” – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.
Машину розробило Тульське конструкторське бюро приладобудування у 1994 році, відтоді “Панцир” модернізували.
Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект “Панцира-С1”: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракети можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти відстань до 4 км.
Вартість – $15 млн.
Читайте також:
ЗСУ ліквідували на Зміїному ще один ворожий “Панцир-С1”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!