“Зберігати обличчя” Путіну вже пізно, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що “зберігати обличчя” президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, на що досі натякають певні партнери, вже пізно.
Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба МОУ.
“Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі… Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога”, – сказав він.
Резніков також прокоментував втрати ворожих військ, ймовірні подальші дії Кремля в Україні та загрози з території Білорусі.
“Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як “загублених”, щоб не виплачувати грошові компенсації родинам”, – додав Резніков.
За його словами, РФ прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.
Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі.
Білорусь окупанти використовують для завдання ракетних ударів по Україні.
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