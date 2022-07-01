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Путін заявив, що Захід підштовхує РФ до “об’єднавчих процесів” з Білоруссю

01/07/2022 15:50

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Захід підштовхує РФ до “об’єднавчих процесів” з Білоруссю.

Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує ВВС.

“Безпрецедентний політичний та санкційний тиск із боку так званого “колективного Заходу” підштовхує нас до того, щоб прискорити об’єднавчі процеси”, – заявив глава Кремля.

Путін не уточнив, про яке саме прискорення йдеться.

За його словами, під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 25 червня вони “докладно обговорили це питання, зокрема домовилися задіяти для експорту білоруських товарів на зовнішні ринки перевалочні можливості російського портового терміналу на Балтиці”.

Лукашенко закликав інші країни колишнього СРСР зближуватися з Росією та Білоруссю: “Без якнайшвидшого єднання та згуртування, зміцнення міждержавних зв’язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути”.

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