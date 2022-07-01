Українці не готові поступатися територіями заради миру, – соціологія

Більшість громадян України не зацікавлені віддавати Російській Федерації свої території за мир.

Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 1 липня, про це свідчать результати опитування, проведеного Національним демократичним інститутом та Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, згідно з даними опитування, 89% українців вважають єдиним прийнятним сценарієм припинення війни повернення Україною території, яку вона контролювала до 2014 року, що включає весь Донбас і Крим.

Також соцдослідження засвідчило, що респонденти, попри повномасштабну війну, демонструють безпрецедентний оптимізм щодо майбутнього України: 87% оптимістично налаштовані щодо майбутнього країни.

Переважна більшість українців довіряє Збройним силам та керівництву країни.

Так, 97% довіряють або повністю довіряють ЗСУ, а 85% довіряють Президенту Володимиру Зеленському. Уряд і Верховна Рада також користуються високою довірою – 56% і 40% відповідно.

Довідково

Загальнонаціональне дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 травня за допомогою методу комп’ютерної системи телефонних опитувань (CATI). Опитано 2 500 дорослих респондентів, що зараз проживають в Україні та користуються мобільними телефонами. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%.

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