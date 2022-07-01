90% українців підтримують вступ до ЄС, 73% – за вступ до НАТО

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Абсолютна більшість українців виступають за вступ України до ЄС і НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Національним демократичним інститутом та Київським міжнародним інститутом соціології та оприлюдненого 30 червня.

“Українці єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. 90% респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84%. Прагнення вступити до НАТО підтримують більшість респондентів – 73% на національному рівні”, – йдеться у звіті за підсумками дослідження.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи були виконані Київським міжнародним інститутом соціології з 2 до 11 травня 2022 року за допомогою методу комп’ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 500 завершених інтерв’ю.

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке нині проживає в Україні та користується мобільними телефонами.

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