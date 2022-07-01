Home / Війна / 90% українців підтримують вступ до ЄС, 73% – за вступ до НАТО

90% українців підтримують вступ до ЄС, 73% – за вступ до НАТО

01/07/2022 11:55

Абсолютна більшість українців виступають за вступ України до ЄС і НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Національним демократичним інститутом та Київським міжнародним інститутом соціології та оприлюдненого 30 червня.

“Українці єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. 90% респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84%. Прагнення вступити до НАТО підтримують більшість респондентів – 73% на національному рівні”, – йдеться у звіті за підсумками дослідження.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи були виконані Київським міжнародним інститутом соціології з 2 до 11 травня 2022 року за допомогою методу комп’ютерної системи телефонних опитувань (CATI) з 2 500 завершених інтерв’ю.
Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке нині проживає в Україні та користується мобільними телефонами.

Читайте також:
В Україні рівень підтримки вступу до НАТО прямує до довоєнного, – соціологія

Унікальних переглядів: 29
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

З 1 липня запрацював візовий режим з РФ

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко нагадав, що з 1 липня почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації. Про це він написав на сторінці у ФБ....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse