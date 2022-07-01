Home / Світ / Америка / Сили НАТО в Європі очолив американський генерал Каволі, що спеціалізується на Росії

Сили НАТО в Європі очолив американський генерал Каволі, що спеціалізується на Росії

01/07/2022 19:30

Верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі став генерал армії США Крістофер Каволі.

Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомила пресслужба Європейське командування Збройних сил США.

На церемонії передання повноважень були присутні глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

“Я мав за честь перебувати у ваших лавах останні чотири з половиною роки, і я вдячний, що матиму змогу й надалі це робити. Разом ми йтимемо у світле майбутнє”, – заявив Каволі.

Згідно з офіційною біографією, Крістофер Каволі народився в Західній Німеччині, закінчив Принстонський університет США з дипломом біолога і з 1987 року служив у лавах Збройних сил США.

Наприкінці 1990-х років Каволі служив у Боснії та Герцеговині в межах миротворчої місії НАТО, пізніше брав участь у збройних діях в Афганістані. Генерал має також досвід у розробці політики щодо Росії у штабі Збройних сил США та наукової діяльності в Національному інституті оборони.

Каволі вільно володіє французькою, італійською та російською, а також є фахівцем із питань Євразії.

Читайте також:
Україна здатна відбити війська РФ цього року, – Джонсон

Унікальних переглядів: 10
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні спростили реєстрацію народження і смерті в умовах війни

Верховна Рада спростила встановлення фактів народження та смерті на територіях, де діє надзвичайний чи воєнний стан. Про це в п’ятницю, 1 липня, інформує пресслужба парламенту. Нардепи 309-ма голосами підтримали...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse