Сили НАТО в Європі очолив американський генерал Каволі, що спеціалізується на Росії

Верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі став генерал армії США Крістофер Каволі.

Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомила пресслужба Європейське командування Збройних сил США.

На церемонії передання повноважень були присутні глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

We welcome U.S. Army Gen. Christopher G. Cavoli, who assumed command from Air Force Gen. Tod D. Wolters today in a ceremony held at USEUCOM HQ. Thank you to Gen. Wolters for his leadership and dedicated service. 📸 by Sgt. Patrik Orcutt#StrongerTogether #StrongEurope pic.twitter.com/X2Jb4E0EEa — U.S. European Command (@US_EUCOM) July 1, 2022

“Я мав за честь перебувати у ваших лавах останні чотири з половиною роки, і я вдячний, що матиму змогу й надалі це робити. Разом ми йтимемо у світле майбутнє”, – заявив Каволі.

Згідно з офіційною біографією, Крістофер Каволі народився в Західній Німеччині, закінчив Принстонський університет США з дипломом біолога і з 1987 року служив у лавах Збройних сил США.

Наприкінці 1990-х років Каволі служив у Боснії та Герцеговині в межах миротворчої місії НАТО, пізніше брав участь у збройних діях в Афганістані. Генерал має також досвід у розробці політики щодо Росії у штабі Збройних сил США та наукової діяльності в Національному інституті оборони.

Каволі вільно володіє французькою, італійською та російською, а також є фахівцем із питань Євразії.

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