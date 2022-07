Сили НАТО в Європі очолив американський генерал Каволі, що спеціалізується на Росії

Верховним головнокомандувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі став генерал армії США Крістофер Каволі.

Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомила пресслужба Європейське командування Збройних сил США.

На церемонії передання повноважень були присутні глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

We welcome U.S. Army Gen. Christopher G. Cavoli, who assumed command from Air Force Gen. Tod D. Wolters today in a ceremony held at USEUCOM HQ. Thank you to Gen. Wolters for his leadership and dedicated service.

📸 by Sgt. Patrik Orcutt#StrongerTogether #StrongEurope pic.twitter.com/X2Jb4E0EEa

— U.S. European Command (@US_EUCOM) July 1, 2022