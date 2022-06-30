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“Повернись живим” придбав шість мобільних станцій для ремонту “Хамерів”

30/06/2022 10:13

Фонд “Повернись живим” придбав шість сучасних мобільних станцій для ремонту американських позашляховиків HMMWW, які використовують українські військові. Сума проєкту склала 2 148 000 євро.

Про це у четвер, 30 червня, повідомили у фонді.

Тепер для того, щоб відремонтувати машини військових, їх не потрібно тягнути сотні кілометрів до спеціальних ремонтних точок – завдяки спеціальним мобільним станціям лагодити необхідні машини можна буде за лічені години просто неподалік фронту.

У “Повернись живим” пояснили, що українське військо має кількасот спеціальних “Хаммерів”, одержаних від США. Це броньовані і тентовані модифікації. Вони закривали потребу цілих підрозділів Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ та морської піхоти. Однак в умовах війни навіть ця перевірена часом техніка виходить з ладу, потрапляє під обстріли й потребує як поточного, так і капітального ремонту.

Ремонтом таких військових авто займається одна невелика команда професіоналів. Для усунення серйозних несправностей машини інколи доводилось тягнути сотні кілометрів до місця, де є всі умови та інструменти.

“Це величезна витрата ресурсу, пального та, найважливіше, часу, якого зараз не вистачає, адже без готової до бою машини під загрозою не тільки успішне виконання бойового завдання, а й життя наших захисників”, – зазначили в фонді.

Щоби вирішити це питання, “Повернись живим” раніше обладнав дві спеціальні машини для майстрів, що займаються ремонтом HMMWV, завдяки чому обслуговування та відновлення американської техніки проводили прямо на передовій. Однак нині ці машини вже морально застаріли, як і наявні у ЗСУ майстерні на базі радянських вантажівок. Крім того, поточний масштаб війни не дозволяє фахівцям із ремонту робити свою роботу швидко та якісно на старій техніці.

“Тож ми придбали 6 сучасних мобільних ремонтних станцій на суму 2,148 мільйона євро. Вони значно збільшать можливості та потенціал тих, хто дає друге життя Humvee та іншій західній броне- і автотехніці. Це готове комплексне рішення, завдяки якому ремонт та обслуговування американських військових позашляховиків можна буде проводити неподалік фронту за лічені години, закриваючи потреби кількох підрозділів та, найважливіше, не знімаючи надовго з бойового рубежа таку потрібну нашим воїнам техніку”, – повідомили в фонді.

Ці вантажівки містять усе необхідне для цієї роботи: інструменти, обладнання та комфортне робоче місце для екіпажу. Вже скоро пересувні ремонтні станції будуть в Україні. Використовувати їх можна буде для ремонту й інших бронемашин та автівок від союзників.

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