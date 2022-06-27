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“Повернись живим” закупив для ЗСУ 100 пікапів та одночасно доставив їх в Україну

27/06/2022 10:12

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” придбав для військових 100 нових пікапів, загальною вартістю 2 600 000 євро.

Про це вранці у понеділок, 27 червня, повідомив керівник військового відділу “Повернись живим” Андрій Римарук. 

Зазначається, що ці авто Фонд придбав у Pulsar Expo — міжнародної компанії, яка знаходиться за кордоном, але має українське коріння.

“Насправді за цим договором стоїть титанічна робота. За кілька днів після оплати — у рекордний для таких операцій строк — Pulsar Expo підготували машини для відправки, а ми з командою Фонду, своєю чергою, організували логістику. Одночасна доставка 100 пікапів — дуже непроста задача, але ми її здолали”, – каже Римарук.

Цю сотню машин, як і попередні рази, «Повернись живим» передасть, найперше, мобільним вогневим групам: тим, хто має швидко пересуватися фронтом й знищувати, зокрема, повітряні цілі. 

“Ми купуємо для війська саме нові, а не вживані авта, тому що знаємо, як важливо під час бойових задач не думати про технічний стан транспорту. Цей наш контракт з Pulsar Expo не буде єдиним. Найближчим часом потішимо вас ще кількома дуже крутими проєктами для війська”, – повідомили у Фонді.

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