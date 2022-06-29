ЗСУ завдали удару по скупченню росіян і їхньої техніки на межі Миколаївщини і Херсонщини

Ілюстративне фото

Російські війська у південних областях України підступно застосовують авіаційні обстріли підрозділів захисників, мирних і звільнених населених пунктів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь” у середу, 29 червня.

Учора Росія важкою ствольною артилерією тричі обстріляла Кріворізький район та двічі – Миколаїв. Внаслідок обстрілу Миколаєва на північній околиці зруйновано житловий будинок та зерновий склад. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано. Одна особа отримала легкі осколкові поранення.

В Миколаївській області захисники ліквідували ворожий розвідувальний безпілотник “Орлан-10”.

Росіяни парою ударних гелікоптерів Ка-52 атакували околиці Олександрівки на Херсонщині. У відповідь на це ЗСУ застосували авіаційний потенціл 5 разів, зокрема в районі адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини.

“Наші штурмовики та гелікоптери нанесли удари по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу “Стріла-10”, – зазначили в ОК “Південь”.

Там додали, що за минулу добу ліквідували 22 окупантів, реактивну систему залпового вогню “Ураган”, 3 одиниці броньованої, 5 – іншої техніки і два склади боєприпасів.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 126 – 29.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ