Одещина: ППО знищила запущену з літака російську ракету

Протиповітряна оборона Одещини знищила ракету повітряного базування Х-22, запущену Росією з літака.
Про це пообіді в середу, 29 червня, повідомила Одеська міська рада із посиланням на оперативне командування “Південь”.
“По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району”, – зазначили в повідомленні.
Руйнувань немає, ніхто не постраждав.
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