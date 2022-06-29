Одещина: ППО знищила запущену з літака російську ракету

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Протиповітряна оборона Одещини знищила ракету повітряного базування Х-22, запущену Росією з літака. Про це пообіді в середу, 29 червня, повідомила Одеська міська рада із посиланням на оперативне командування “Південь”. “По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району”, – зазначили в повідомленні. Руйнувань немає, ніхто не постраждав. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук