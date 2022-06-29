Home / Війна / Одещина: ППО знищила запущену з літака російську ракету

Одещина: ППО знищила запущену з літака російську ракету

29/06/2022 15:10

Протиповітряна оборона Одещини знищила ракету повітряного базування Х-22, запущену Росією з літака.

Про це пообіді в середу, 29 червня, повідомила Одеська міська рада із посиланням на оперативне командування “Південь”.

“По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району”, – зазначили в повідомленні.

Руйнувань немає, ніхто не постраждав.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 126 – 29.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Росію потрібно ізолювати”: Зеленський звернувся до саміту НАТО в Мадриді

Президент України Володимир Зеленський звернувся до саміту НАТО, який триває в Мадриді у середу, 29 червня. “Новинарня” публікує текст промови глави держави. *** Шановний пане Генеральний секретар! Шановні пані...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse