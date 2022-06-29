На окупованій Херсонщині впав російський гелікоптер, – соцмережі

На окупованій частині Херсонщини, в Генічеському районі, зазнав катастрофи російський вертоліт.
Про це в середу, 29 червня, повідомив заступник керівника Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який досліджує ситуацію в окупованій РФ Херсонській області.
“За повідомленнями від самовидців, вчора (28 червня) під Сокологірним впав російський гелікоптер, який заплутався в українських дротах. Оскільки окупанти намагаються приховати цю інформацію, давайте це поширимо”, – написав він у фейсбуці.
Сокологірне — село в Генічеському районі Херсонської області, під російською окупацією з кінця лютого 2022 року.
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