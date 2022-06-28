Друга російська ракета в Кременчуку влучила в завод, на якому в часи СРСР виготовляли військову техніку. ФОТО

Фото: Суспільне

Одна із двох ракет, які російські окупанти випустили по Кременчуку, влучила на територію заводу “Кредмаш”.

Про це повідомив голова наглядової ради установи Микола Данилейко, передає Суспільне в вівторок, 28 червня.

“Через влучання російської ракети частково поруйнована інфраструктура “Кременчуцького заводу дорожніх машин (“Кредмаш”)”. Це приватна установа. Серед працівників поранених немає”, – йдеться в повідомленні.

Розбита, зокрема, будівля, а на території заводу лишилася вирва від вибуху.

Данилейко наголосив, що з 1989 року завод не випускав військову техніку та запчастин.

Як інформувала “Новинарня“, вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці Полтавської області, де перебували близько тисячі людей. Торговий центр зайнявся, пожежа охопила понад 10 тис. кв. метрів.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни вразили цивільний об’єкт у Кременчуці ракетами Х-22 низької точності, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Довідково

“Кременчуцький завод дорожніх машин (“Кредмаш”)” – виробник асфальтозмішувальних установок і запчастин. Перші такі вироби почали виготовляти 1949-го року, за цей час випустили понад 21 тисячу змішувачів асфальтобетону.

Установу заснували 1870 року, тоді вона займалася виробництвом сільськогосподарських машин – кінних приводів, молотарок, січкарень і запасних частин до них.

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