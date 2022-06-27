У Білорусі немає ознак формування наступальних угруповань противника, – ГШ ЗСУ

З боку Білорусі не формуються ударні угруповання для наступу на територію України.

Про це сказано в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в понеділок, 27 червня.

“На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено”, – ідеться в повідомленні.

Водночас, за наявною інформацією ГШ, “керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Бєлгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів”.

У зведенні також сказано, що Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Росіяни продовжили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах сіл Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області, завдали авіаційних ударів по населеному пункту Славгород Сумської області.

Нагадаємо, напередодні в ГУР МОУ інформували, що в Гомельській області є ознаки того, що Росія збільшує свою військову присутність у Білорусі.

При цьому дальня авіація ЗС РФ 25 червня вперше завдала ракетних ударів по Україні з території Білорусі. Після цього до громадян РБ звернувся президент України.

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