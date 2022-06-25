Ворог намагається вести наступ на північ від Слов’янська, – ГШ

Російські війська намагаються пройти на Слов’янськ Донецької області із заходу, ведуть наступ.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 суботи, 25 червня.
“На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке – Мазанівка, бій триває”, – сказано в інформаційному повідомленні.
Зазначається, що тут агресор також завдав авіаудару неподалік Дібровного.
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