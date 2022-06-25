Home / Війна / Ворог із півдня намагається блокувати Лисичанськ, наступає на Бахмут, – Генштаб

Ворог із півдня намагається блокувати Лисичанськ, наступає на Бахмут, – Генштаб

25/06/2022 08:51

Російські окупанти намагаються блокувати з півдня Лисичанськ – останнє вільне місто Луганської області, а також наступати з півдня на Бахмут, що на Донеччині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 суботи, 25 червня.

“На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.
З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове”, – сказано в інформаційному повідомленні ГШ.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка–Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов.

“Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине-Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти–Вершина ворог просунувся на один кілометр”, – констатували в ГШ.

За цими ж даними, на Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

Читайте також:
Ворог намагається вести наступ на північ від Слов’янська, – ГШ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві відбулося нагородження премією імені Леся Танюка. Серед лауреатів – авторка “Новинарні”

У Центрі Леся Курбаса в Києві відбулося вручення премії імені Леся Танюка “За збереження історичної пам’яті” за 2022 рік, лауреатами якої стали журналістка та письменниця, авторка “Новинарні” Наталка Позняк-Хоменко,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse