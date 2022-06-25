Ворог із півдня намагається блокувати Лисичанськ, наступає на Бахмут, – Генштаб

Російські окупанти намагаються блокувати з півдня Лисичанськ – останнє вільне місто Луганської області, а також наступати з півдня на Бахмут, що на Донеччині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 суботи, 25 червня.

“На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове”, – сказано в інформаційному повідомленні ГШ.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка–Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов.

“Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине-Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти–Вершина ворог просунувся на один кілометр”, – констатували в ГШ.

За цими ж даними, на Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

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